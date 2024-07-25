Заборони перед першим боєм проти Ф'юрі: чому могли оштрафувати Усика

У ніч з 18 на 19 травня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, відбувся чемпіонський поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі у надважкій вазі. Українець міг отримати штраф за українську символіку.

Український боксер відомий не тільки своєю майстерністю у ринзі, а й виходами з роздягальні на бій. Низка заборон була перед боєм з Тайсоном Ф'юрі, але Олександр проігнорував деякі вимоги організаторів.

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Український прапор перед боєм

Ярослав Гресь, координаторка фандрейзингової платфори UNITED24, повідомляє, що українця могли покарати у вигляді штрафу за використання українського стягу перед боєм з британцем Тайсоном Ф'юрі.

Мені було дуже важливо, нам було принципово, щоб був прапор. Все забороняли. Це тільки сила Усика, це тільки його принциповість. Вже вся команда сказала: «Ні, прапора не буде. Вони забороняють будь-які національну символіку. Ми зустрілися з Олександром, і він сказав: «Де прапор?» Я кажу: «Кажуть, що вони забороняють, не дозволяють нічого виносити ні до, ні після. Не знаю, штрафують і так далі»,

– розповіла Гресь.

Олександр Усик заявив, що він вийде з прапором, незважаючи на штраф. Нагадаємо, що українець здолав "Циганського короля" за рішенням суддів та став абсолютним чемпіоном у хевівейті.

Реванш Усика та Ф'юрі заплановано на 21 грудня 2024 року на "Kingdom Arena" в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Це буде останній поєдинок українського боксера в надважкій вазі, потім Олександр планує повернутись у крузервейт.