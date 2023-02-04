Наприкінці уже здали нерви: Зінченко потрапив у емоційний епізод у матчі проти Миколенка – відео

Олександр Зінченко став зіркою емоційного епізоду наприкінці програного поєдинку Евертону. Реакція лідера Арсенала спровокувала масову штовханину на полі.

Лідер АПЛ лондонський Арсенал у рамках 22-го туру сенсаційно поступився аутсайдеру чемпіонату ліверпульському Евертону (0:1). Наприкінці поєдинку у гравців "канонірів" уже здавали нерви, а Зінченко не став винятком.

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Інцидент стався уже в компенсований арбітром час. Мопе, єдиний гравець який з'явився у Евертона з лавки запасних, незграбно зачепив Зінченка. Олександра це спровокувало і він завуальовно хотів віддати кривднику, після чого гравці двоє опинились на газоні. Зінченко цілеспромовано щось почав доводити Мопе, що і спровокувало масову штовханину. Як результат, задоволені гравці "ірисок" вітали Мопе, оскільки тому вдалось потягнути дорогоцінний час.

Відео інциденту за участі Зінченка: