Відверто про Гвардіолу та Артету: футболіст збірної України написав автобіографію

Гравець збірної України та лондонського Арсеналу Олександр Зінченко випустив автобіографічну книгу. Незабаром розпочнеться офіційний продаж мемуарів, написаних англійською мовою.

Жанр автобіографії дуже популярний серед футболістів та тренерів. Великий попит мають спогади сера Алекса Фергюсона, Хосепа Гвардіоли та інших зірок світового футболу, пише 24 Канал.

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Ще один талант Зінченка

До когорти футболістів-письменників вирішив приєднатися наш Олександр Зінченко. Українець став автором автобіографічної книги під назвою "Believe", у перекладі – "Вірити".

Британське видавництво Bloomsbury на своєму сайті пропонує замовити мемуари української зірки.

Книжка "Believe" – це не звичайна історія успіху на футбольному полі, а історія непохитної сили і чесності, присмачена сумом і гнівом. У ній ви знайдете унікальні відомості про методи Пепа Гвардіоли та Мікеля Артети. Це історія самовідданої людини, для якої добробут батьківщини був вищим за власний, і який викладався на повну на полі та за його межами,

– йдеться у релізі книги.

Обкладинка автобіографії Зінченка / фото з сайту Bloomsbury

Книга має обсяг 320 сторінок. Вона надійде в продаж 24 жовтня 2024 року. На сайті видавництва можна замовити автобіографію Зінченка за 19,8 фунта (1011 гривень). Крім того, доступна електронна версія за 15,4 фунта (приблизно 786 гривень).

Нагадаємо, що наразі Зінченко у складі збірної України грає на Євро-2024. Захисник Арсеналу зіграв у двох поєдинках проти Румунії (0:3) та Словаччини (2:1).

Свій наступний матч на ЧЄ-2024 "синьо-жовті" зіграють 26 червня проти Бельгії. Результат цього матчу стане вирішальним для підопічних Сергія Реброва.