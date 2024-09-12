Зінченко може стати частиною обміну між грандами: в який клуб сватають українця

У літнє трансферне вікно ходило чимало чуток, що Олександр Зінченко може змінити клубну прописку. Проте цього не сталося й на старті нинішнього сезону він лише одного разу не з'являвся на футбольному полі в матчах Арсенала.

Попри це, "каноніри" можуть розпрощатися з українцем у наступне міжсезоння. Лондонський клуб цікавиться італійським лівим вінгбеком міланського Інтера Федеріко Дімарко.

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Зінченко може переїхати в Італію

Повідомляється, що Арсенал готовий запропонувати за 26-річного футболіста 30 мільйонів євро та гравця збірної України Олександра Зінченка, як частину угоди.

Зазначимо, що Дімарко є одним із лідерів "нерадзуррі". У нинішній кампанії він виходив в основі у всіх матчах Інтера в Серії А.

Минулого чемпіонського сезону-2023/24 італієць зіграв 30 поєдинків у чемпіонаті, в яких забив 5 голів і віддав 6 асистів. У Зінченка ж в АПЛ було в активі 27 матчів – один гол і дві результативні передачі.

До слова. Українець грає за "канонірів" із липня 2022 року. Його чинний контракт закінчується 30 червня 2026 року.

Наступний поєдинок Арсенал проведе 15 вересня. О 16:00 відбудеться лондонське дербі з Тоттенгемом.