Переїзд у Німеччину: гравець збірної України зацікавив гранд Бундесліги

Літнє трансферне вікно завершується, а клубний сезон невдовзі розпочнеться. Команди активно шукають підсилення, німецький гранд зацікавився футболістом збірної України.

Захисник "канонірів" Олександр Зінченко потрапив у сферу інтересів мюнхенської Баварії. Гравець збірної України близький до того, щоб покинути Арсенал цього літа.

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Інтерес до Зінченка зі сторони Баварії

Повідомляють про те, що мюнхенська Баварія зацікавлена у підписанні 27-річного гравця Арсеналу та збірної України – Олександра Зінченка. Німцям подобається стиль гри захисника, він має замінити Альфонсо Девіса, який перейде у мадридський Реал.

Цього літа "каноніри" підписали захисника Болоньї та збірної Італії – Ріккардо Калафіорі. Тепер в українця, який після травми втратив основне місце у складі команди, велика конкуренція на позиції.

Арсенал готовий розглянути пропозиції щодо Олександра, щоб розгрузити позицію лівого захисника. "Каноніри" хочуть отримати за Зінченка 45 мільонів євро. Контракт гравця з лондонським клубом розрахований до 30 червня до 2026 року.

У минулому сезоні Зінченко зіграв за Арсенал 35 матчів, забив 1 гол та віддав два асисти у всіх турнірах. Нещодавно Олександр здійснив свою мрію та відкрив ресторан у Києві.