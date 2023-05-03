Потрібно вірити до кінця, – Зінченко мотивував Арсенал до чемпіонської боротьби з МанСіті

Челсі не зуміло забрати в Арсенала усі шанси на чемпіонство в АПЛ. 2 травня "каноніри" впевнено обіграли у лондонському дербі "аристократів" 3:1.

Вже станом на 34-ту хвилину рахунок у матчі був 3:0 на користь Арсенала. Протягом усього поєдинку Челсі спромоглось лише на гол престижу, хоча гра підопічних Френка Лемпарда була жахливою. Навіть вихід Михайла Мудрика не поліпшив беззубу гру "синіх".

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Фінальний свисток судді зафіксував впевнену перемогу господарів із червоної частини Лондона – 3:1. Команда Мікеля Артети повернула собі перше місце, випереджаючи МанСіті на 2 бали. Але у запасі "містян" є ще два поєдинки.

Зінченко: Чемпіонство не в наших руках, але все можливо

Після поєдинку своїми емоціями поділився український футболіст Арсенала Олександр Зінченко. Українець як завжди відзначився переможним характером та видав мотиваційний спіч щодо чемпіонства в АПЛ. Зінченко закликав свою команду вірити у свою мрію та боротись до останньої секунди.

В АПЛ все може статися. Потрібно вірити до кінця, битися, працювати на максимумі та концентруватися на своїй меті. Чемпіонство не в наших руках, але все можливо. Якщо не вірити, немає сенсу навіть старатися тоді. Подивимось, як все складеться,

– заявив Зінченко.

Також Олександр відповів, чи буде вболівати за Вест Хем у матчі проти його колишнього клубу МанСіті. Поєдинок відбудеться 3 травня о 22:00 (за Києвом). Для "містян" ця зустріч буде виїзною.

Чи буду фанатом Вест Хема? Я – фанат Арсенала,

– відповів українець.

Кому, як не Зінченку відомо, що таке чемпіонські емоції. Олександр у складі Манчестер Сіті встиг підійняти над головою чотири титули чемпіона Англії.

Вже у своєму першому сезоні за Арсенал Зінченко може знову стати чемпіоном англійської першості. Однак зробити це буде не так вже й легко після втрати важливих очок.

Зінченко провів у футболці "канонірів" вже 32 матчі, у яких забив один гол та віддав 2 асисти. Відзначимо, що саме Сашко розпочав із лівого флангу дві гольові та подібні атаки Арсенала у матчі проти Челсі.

Нагадаємо, що футболіст збірної України грає за лондонський клуб із липня 2022-го. Зінченко уклав контракт із Арсеналом до кінця червня 2026 року.

Зауважимо! МанСіті бореться одразу за три титули: АПЛ, Лізі чемпіонів та Кубку Англії. Натомість Арсенал зосереджений виключно на чемпіонаті.