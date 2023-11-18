Олександр Зінченко назвав гравця збірної України, якого хоче бачити взимку в Арсеналі

Футболіст "канонірів" відзначив прогрес хавбека Шахтаря Георгія Судакова. Олександр зізнався, що бажав би переходу футболіста в лондонський клуб.

Минулої зими Шахтар дуже вдало продав Михайла Мудрика. Український вінгер за рекордні 70 мільйонів євро перебрався у Челсі.

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Тепер же головним трансферним активом донеччан вважається Георгій Судаков. Інтерес до півзахисника проявляють кілька топ-клубів Європи, а найбільш предметний має Ювентус.

Втім партнер Георгія по збірній України Олександр Зінченко бажає його бачити у своїй команді. Гравець Арсенала похвалив 21-річного футболіста за прогрес.

Він стає одним із лідерів нашої команди, дуже добре виріс за цей час, якісну гру показує у своєму клубі. Він абсолютний молодець. Сподіваюсь, взимку Судаков перейде в Арсенал,

– заявив Зінченко.

Цікаво, що раніше Судаков натякав на бажання приєднатися до Барселони. Крім того, Георгій жартував, що саме його не вистачає Михайлові Мудрику в Челсі.

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Нагадаємо, що Судаков дебютував за Шахтар у 2020 році в переможному матчі проти Реала (3:2). За цей час Георгій провів 78 матчів за "гірників", відзначившись 13 голами. Минулого сезону українець став чемпіоном УПЛ.

Контракт футболіста із донеччанами дійсний до 2028 року. Що стосується збірної України, то Судаков вперше зіграв за неї у 2021 році і за цей час оформив два голи у 12-ти матчах. Transfermarkt оцінює футболіста у 15 мільйонів євро.