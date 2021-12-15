Олександру Зінченку – 25: від втечі з Шахтаря через життя в гаражі в Москві до чемпіона АПЛ

15 грудня 2021 року півзахисник збірної України Олександра Зінченко святкує своє 25-річчя. В його кар’єрі було чимало цікавих поворотів, які і привели його до чемпіонства в Англії.

Коротка біографія

Олександр Зінченко народився 15 грудня 1996 року в Радомишлі (Житомирська область). У сім років почав займатися футболом в місцевій ДЮСШ. Далі був фарм-клуб Шахтаря, а в 16 років – переїзд до Донецька в академію "гірників".



Зінченко був капітаном юнацької команди Шахтаря / Фото ФК Шахтар

За юнацькі клуби Шахтаря Зінченко виступав до літа 2014 року, дійшовши до команди U-19. А далі в його історії сталася не надто приємна ситуація.

Втеча в Росію

Літо 2014 року. Крим анексовано Росією, а в Донецькій та Луганській областях міста починають захоплювати проросійські бойовики. Саме і цей час Зінченко опиняється у Москві. Він вирішив не продовжувати угоду з Шахтарем, самовільно покинувши клуб.

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Свою позицію Зінченко пояснював тим, що не хоче бути черговим гравцем оренди. Адже шанс заграти в основній команді у нього був мізерний. У той час він виступав на позиції атакувального півзахисника (або ж на фланзі півзахисту), а в Шахтарі були Генріх Мхітарян, Вілліан, Алекс Тейшейра, Дуглас Коста, Фернандіньо та Тарас Степаненко.

То була неймовірна команда. Українським футболістам було дуже складно пробитися до першої команди. Керівництво повідомило мені, що якщо я не продовжу контракт, то не матиму можливості грати навіть за молодіжну команду. У результаті я близько чотирьох місяців просто робив пробіжки. Я не грав і був усунений. А наприкінці сезону моя сім'я покинула Україну через війну,

– пояснив свій вчинок Зінченко.

Але виникла проблема. Шахтар пригрозив судом усім, хто підпише контракт з Зінченком. І мало який клуб готовий був втягуватися у судову тяганину з можливим чималим штрафом за 17-літнього гравця, який до цього не провів жодного матчу на дорослому рівні.

Зінченко в цей час чимало їздить на перегляди по російських клубах. Спочатку по московських – Спартак, Динамо та Локомотив. Відправляється в Санкт-Петербург на перегляд в Зеніт. І півтора місяця живе на базі казанського Рубіна. Клуб навіть готовий підписати з ним угоду. Але, але…



Зінченко тренувався з Рубіном і готовий був підписати контракт / Фото ФК Рубін

За даними російських ЗМІ, на заваді стали агенти. Вони захотіли за підписання контракту 2 мільйони євро. У Рубіні з такими вимогами не погодилися (хоча і не приховують, що розраховували на гравця). Тож Зінченко залишається без клубу.

Любительська ліга Москви та життя в гаражі

Щоб хоч якось підтримувати форму, Зінченко виступає в любительській лізі Москви.



В любительській лізі Зінченко виступав у гетрах Шахтаря / Фото sports.ru

Там переконують, що платили більше, аніж в дублі Шахтаря. Але на життя не дуже вистарчало.

Спочатку я жив у гаражі. П'ять місяців без клубу були для мене найскладнішими у житті. Але це так мене загартувало. Я зрозумів, що таке бути в команді і як це потрібно цінувати,

– згадуватиме згодом Зінченко.

Дебют на дорослому рівні

Єдиний клуб, який не побоявся підписати контракт із Зінченком, стала Уфа. 12 лютого 2015 року він став гравцем цієї команди. А 20 березня дебютував за нову команду в чемпіонаті Росії.

Правда Шахтар від своїх погроз судом не відмовився. Але юристи "гірників" не змогли добитися свого – донецька команда отримала лише передбачену компенсацію за виховання футболіста.

Вимушений дебют за збірну України

В той час з’являється інформація, що Зінченко може отримати російське громадянство, щоб не вважатися легіонером в Росії. Не бажаючи втрачати футболіста, Федерація футболу України вирішує заграти його в матчі за національну команду.

Зінченко отримує виклик на жовтневі ігри відбору на Євро-2016. І 12 жовтня 2015 року дебютує в матчі проти Іспанії, вийшовши на заміну на чотири хвилини наприкінці гри.

Та все ж потрапляє до заявки збірної України на Євро-2016 (як гравець російського клубу).

Перед турніром у товариському матчі проти Румунії виходить на заміну (другий його матч за "синьо-жовтих" і через три хвилини забиває гол, ставши наймолодшим гравцем в історії збірної, якому вдалося забити гол). Забігаючи наперед, відзначимо, що Зінченко став і наймолодшим капітаном в історії збірної України – 24 березня 2021 року він вивів команду на матч проти Франції з капітанською пов’язкою у віці 24 років та 98 днів.

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І вже після виступів на чемпіонаті Європи у 2016 році переходить до англійського Манчестер Сіті.

Правда дебюту в офіційному матчі за "містян" довелося чекати ще майже півтора року – спочатку на рік відправився в оренду в нідерландський ПСВ. Хоча там проявити себе не зумів.

А вже після повернення – перекваліфікація в лівого захисника, три титули чемпіона Англії та чотири – володаря Кубка Ліги, перемога в Кубку Англії та вихід у фінал Ліги чемпіонів.