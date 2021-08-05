Олександр Ярославський офіційно став президентом Металіста

Харківський Металіст офіційно оголосив, що на пост президента клубу обраний Олександр Ярославський. Рішення прийнято відповідно до законодавства України та документами клубу.

До цього сам Ярославський говорив, що офіційно зможе стати президентом лише через два роки.

До слова Рух представив нового тренера – команду знову очолив Леонід Кучук

Ярославський зазначав, що не має права займатися футболом до 2023 року, коли закінчиться 10 років з моменту продажу харківського клубу бізнесменові-втікачу Сергію Курченку.

Що відомо про Ярославського і Металіст