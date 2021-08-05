Олександр Ярославський офіційно став президентом Металіста
5 серпня 2021 , 09:02Читать новость на русском
Джерело:ФК Металіст
Харківський Металіст офіційно оголосив, що на пост президента клубу обраний Олександр Ярославський. Рішення прийнято відповідно до законодавства України та документами клубу.
До цього сам Ярославський говорив, що офіційно зможе стати президентом лише через два роки.
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Ярославський зазначав, що не має права займатися футболом до 2023 року, коли закінчиться 10 років з моменту продажу харківського клубу бізнесменові-втікачу Сергію Курченку.
Що відомо про Ярославського і Металіст
- Ярославський був власником клубу з 2006-го по 2012 роки. За цей час клуб шість разів поспіль завойовував бронзу чемпіонату України, що донині рекорд першості. У 2012 році клуб також вийшов до чвертьфіналу Ліги Європи.
- У 2012 році клуб був проданий Сергію Курченку, а в 2016 був переведений в ПФЛ через борги. Клуб розпався – були створені ФК Металіст 1925 і СК Металіст. Перший в цьому році зіграє в УПЛ, а другий проіснував лише кілька місяців.
- Новий Металіст є ребрендингом ФК Металу, який в минулому сезоні виграв Другу лігу. Навесні Ярославський заявив, що це його проект і в його планах відродження колишнього Металіста.