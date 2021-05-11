Ярославський анонсував повернення легендарного Металіста з наступного сезону

Колишній президент Металіста Олександр Ярославський розповів про те, на якому етапі перебуває проєкт відродження клубу і коли відбудеться злиття з Металом.
Ярославський розповів, що в Першій лізі Металіст гратиме замість Метала, який за підсумками цього сезону достроково вийшов у другий за силою дивізіон України.
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У Першій лізі вже буде не Метал, а Металіст. Це буде вже не той Метал, що є зараз. Це таємниця, але він буде інший, і гравці. Ми з Красніковим ночами обговорюємо ситуацію, яким повинен бути Металіст у єврокубках. Я вже не думаю про Другу лігу, про Першу лігу, а в основному про єврокубки,
– сказав він.
"Харківські вболівальники і фанати повинні бути спокійні. Я повторюся, що бюджет буде достатній для того, щоб Металіст грав в Лізі Європи і, дай Бог, в Лізі чемпіонів", – заявив Ярославський.
Що відомо про Ярославського й Металіст
- Ярославський був президентом Металіста з 2005-го до 2012 року. Олігарх придбав клуб, коли той виступав у Першій лізі. З Ярославським команда пройшла шлях до Ліги Європи та ставала срібним призером УПЛ
- За участі Ярославського у Харкові відбудували футбольну інфраструктуру та провели реконструкцію стадіону Металіст. У 2012 році арена приймала матчі Євро-2012.
- У 2012 році Ярославський продав Металіст наближеному до колишнього президента України Віктора Януковича олігарху Курченку. Той після Революції гідності втік до Росії та припинив фінансування клубу.
- Курченко відмовився продавати Металіст.