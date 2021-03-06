Бити з любов'ю: Усик знявся у фільмі Оксани Марченко "Паломниця" – відео

Український боксер Олександр Усик взяв участь в зйомках фільму Оксани Марченко "Паломниця". Боксер з'явився в першій серії фільму, який присвячений Києво-Печерській Лаврі.

Нагадаємо, багатосерійний фільм присвячений церкві Московського патріархату. Його виробництво благословив предстоятель РПЦ в Україні митрополит Онуфрій.

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Усик розповів Оксані Марченко про свій шлях до Бога, а також про божу підтримку церкви в боксі. За словами Олександра, він б'є суперників у ринзі з любов'ю, а його рушійною силою є не гроші, а досягнення цілей.

У мене немає агресії до жодного опонента. У мене немає такого, що хочу зробити йому боляче, такого немає. Перед кожним поєдинком я молюся не тільки про те, щоб Всевишній допоміг мені вийти своїми ногами з рингу, але і моєму опонентові. Всевишній дав створити цей вид спорту, але він не сказав, "Будь агресивним, або бий його сильно і ненавидь його". Ні. Можна ж з любов'ю бити,

– зазначив Олександр.

Перед кожними змаганнями наш боксер молиться і дотримується посту.

"Якось я не послухався духовного наставника. Намагався тримати пост і тренуватися при цьому. І через два тижні мене фізично вибило. Я подзвонив наставнику, а він каже: в телефоні лазиш в пост? Відповідаю – так. Знову запитує: розмовляєш ввечері з компаніями? Розмовляю. Він мені каже – ти краще з'їж шматочок м'яса, але не розмовляй в натовпі. Краще почитай Священне писання", – розповів Усик.

Фільм Оксани Марченко "Паломниця": дивіться відео

Що відомо про Марченко та фільм

На даний момент вийшла тільки перша частина фільму. Чи буде Усик фігурувати в наступних серіях – невідомо.

Оксана Марченко – українська телеведуча, дружина лідера партії ОТЗЖ Віктора Медведчука.

19 лютого 2021 року РНБО наклав на Марченко та її чоловіка санкції в зв'язку з розслідуванням за статтею "Фінансування тероризму".