"Не якщо, а коли": Усик розповів, чи завершить кар'єру після поєдинку з Ф'юрі

Наступного тижня українець Олександр Усик може стати абсолютним чемпіоном світу. Зірка хевівейту розповів, чи буде продовжувати боксерську кар'єру після бою з Тайсоном Ф'юрі.

Вже незабаром, у ніч з 18 на 19 травня, у Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Усик збирається продовжувати кар'єру після бою з Ф'юрі

Олександр Усик відповів на питання, що робитиме, якщо переможе Тайсона Ф’юрі та забере останній пояс на шляху до абсолюта. За словами 37-річного українця, він не втратить мотивацію продовжувати боксувати.

"Не якщо, а коли. Я буду продовжувати боксувати. У мене є сила, я відчуваю, що можу. Коли Бог пошле мені повідомлення: "Агов, Алексе, будь ласка, зупинись".

Я прийму це повідомлення і скажу: "Дякую тобі, Боже, я зупиняюся". Зараз він не надіслав мені повідомлення, я продовжую тренуватись", – сказав Усик.

Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.

Зазначимо, що і Усик, і Ф'юрі досі не програвали на професіональному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.