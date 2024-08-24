Додому в Крим, – Усик розповів про мрію, яку поки не може здійснити

Олександр Усик розповів про своє життя та емоції, які наповнюють його з початку повномасштабного вторгнення з боку ворожої країни. Водночас боксер зізнався, що хоче поїхати додому.

Український боксер, Олександр Усик, розповів про те, чим займався та де знаходився напочатку збройної агресії зі сторони Росії. Також спортсмен поділився планами після завершення війни.

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Життя Олександра Усика під час війни

Абсолютний чемпіон у надважкій вазі відповів на запитання про найважчий день за весь час повномасштабного вторгнення. Боксер сказав, що це перший день – 24 лютого, через те, що в його не було в Києві в цей день, а в його доньки день народження.

На запитання, який найбільший тріумф був у Олександра за два з половиною роки, Усик відповів, що це прокидатись вранці та чути голоси близьких людец. Це найбільша перемога кожного дня, заявив боксер.

Про те, що підтримує боксера духовно та морально, Олександр відповів коротко – Ісус.

У Олександра також запитали про найдорожчу річ, яку він купив нещодавно. Усик запевнив, що для нього це не має якогось великого значення.

Речі, які я купую, не мають для мене аж такої цінності. Я їх купую та використовую. Наприклад, купив машину BMW XM Label Red. Але є гроші, які я витрачаю і відчуваю від цього велике задоволення, це коли я допомагаю людям, які потребують допомоги, і ці гроші змінюють їхнє життя на краще,

– сказав Усик.

Також у Олександра є бажання та справи, які наразі неможливо здійснити. Усик дуже хотів би відвідати рідний Крим.

Поїздку додому в Крим, коли ми його визволимо,

– зізнався боксер.

Сьогодні, 24 серпня, президент України Володимир Зеленський на День Незалежності нагородив Олександра Усика Орденом свободи.

Нагадаємо, що абсолютний чемпіон у надважкій вазі, готується до захисту своїх титулів у протистоянні з Тайсоном Ф'юрі в грудні 2024 року.