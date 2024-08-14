"Ви – тигри": Усик зіграв у футбол з військовими з ампутаціями
Джерело:ФК Шахтар
Чемпіон світу з боксу Олександр Усик відвідав тренування команди Шахтар Сталеві. Легендарний боксер поспілкувався з українськими військовими, які ціною власного здоров'я зупинили ворога.
Олександр Усик 14 серпня завітав на базу спорткомплексу "Святошин", де тренується команда Шахтар Сталеві. Зірка світового боксу познайомився з гравцями та тренерами команди.
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Зустріч Усика з гравцями команди Шахтар Сталеві
Також Усик взяв участь у тренуванні та навіть зіграв у двосторонньому матчі за кожну з команд. Після завершення заняття Олександр подякував воїнам-героям, які захистили України від російського нашестя.
Легендарний боксер зазначив, що спорт допомагає військовим, які мають ампутації, адаптуватися до нормального життя.
"Зараз у нас, наскільки мені відомо, близько 50 тисяч людей з ампутаціями, і їх можна адаптувати до подальшого життя саме через спорт.
Спорт може допомогти хлопцям знайти нову мету та продовжувати жити далі. Усім українським військовим хочу сказати: ви – тигри! Я знімаю перед вами капелюха", – сказав Усик.
Відео тренування Усика з гравцями Шахтар Сталеві
Зазначимо, що команда Шахтар Сталеві була сформована на початку лютого 2024 року. Вона була створена для військових з ампутованими кінцівками. Назву команді обрали самі футболісти.