Не Шевченком єдиним: Олександр Усик розкрив свій улюблений клуб АПЛ і назвав улюблених гравців

Український боксер давно цікавиться футболом та є палким вболівальником титулованого англійського клубу. Цікаво, що ту ж команду підтримує і його візаві Тайсон Ф'юрі.

Український боксер Олександр Усик активно бере участь у футбольному житті. Спортсмен підтримує житомирське Полісся та часто тренується разом із "вовками".

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Англійські вподобання Усика

Загалом Усик є любителем футболу ще з дитинства. В інтерв'ю англійським ЗМІ Олександр розповів про свій улюблений клуб, а також назвав головних футбольних кумирів.

Коли я був молодшим, я завжди вболівав за Манчестер Юнайтед. Я був фанатом Гарі Невілла та інших, в тому числі й Девіда Бекхема. Тоді це була команда, з якою було важко грати. Але якщо говорити про моїх улюблених футболістів, то це були Андрій Шевченко, Златан Ібрагімович та Роналдо. Той, що старий, "зубастик". Звісно, Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду також є великими гравцями. Я завжди хотів бути футболістом, мені подобається тренуватися з Поліссям. Це дало мені можливість на деякий час відпочити та відійти від боксу,

– заявив Усик.

Нагадаємо, що у травні Олександр у травні переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів. Це дозволило українцю зібрати всі чотири пояси у надважкій вазі та стати абсолютним чемпіоном світу.

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Цей титул вперше визначив свого володаря за 25 років, адже останнім абсолютом у надважкій вазі був Леннокс Льюїс у 1999-му. Реванш між Усиком та Ф'юрі має відбутися 21 грудня цього року.