Український народ – це світло на весь світ: Усик відповів на постійни обстріли росіян

Боксер відвідав саміт у Лісабоні, де відверто розказав про обстановку у його країні після бомбардувань агресора. Олександр наголосив на складностях при відсутності світла та води.

Світ українського спорту об'єднався навколо допомоги країні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Хтось представляє Україну на міжнародних турнірах, хтось вступив до Збройних сил для допомоги на полі бою.

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Одним із них став боксер Олександр Усик, який у лютому вступив до лав тероборони Києва. Пізніше спортсмен залишив країну задля підготовки до бою із Ентоні Джошуа.

Нещодавно Олександр відвідав захід Websummit2022 у португальському Лісабоні. Під час саміту Усик розповів про постійні бомбардування українських міст протягом жовтня.

З 10 числа минулого місяця кожен день в якесь українське місто прилітають шахіди якісь, дрони-камікадзе, бомби. У нас в країні нема дуже багато світла, агресор просто знущається з людей. Нема світла, нема води, не можеш щось підігріти чи помитися. Але український народ - це і є світло, яке світить на весь світ,

– заявив Усик.

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Нагадаємо, що у серпні Усик повторно здолав Джошуа та захистив чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі. Тепер же українець налаштований на бій із Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

Усик проти Ф'юрі: