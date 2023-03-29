Усика помітили у Києво-Печерській лаврі під час виселення УПЦ МП: фото

У середу, 29 березня, скандальна проросійська УПЦ МП має назавжди покинути Києво-Печерську лавру. Вже із самого ранку біля Ларви збираються багато вірян.

Ще 23 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив про поступове виселення УПЦ МП із Києво-Печерської лаври. Договір оренди з УПЦ (МП) з заповідником завершується 29 березня 2023 року. До цього часу Українська православна церква Московського патріархату мала звільнити усі приміщення Лаври.

Оце так Після зірваного абсолюту з боягузом Ф'юрі: Усик розпочав перемовини з обов'язковим претендентом

Боксер відмовився коментувати свою появу

Тому в останній день 29 березня на території зібралась чимала кількість парафіян, які не хочуть виселення УПЦ МП та прийшли на заклики ченців прийти на службу. Серед великого натовпу вірян був помічений навіть український чемпіон світу з боксу Олександр Усик.

Однак боксер відмовився коментувати ЗМІ свій прихід у Лавру, наголосивши, що прийшов туди, аби помолитись, а не спілкуватись із пресою.



Усика помітили у Києво-Печерській лаврі / Фото Vesti.ua

Інстаграм "МИРЯНИ" пригадав слова Усика, які він сказав ще у 2018-му.

Якщо хтось захоче забрати Лавру, то я стану на сторону ченців,

– йдеться в акаунті.

Нагадаємо, що раніше митрополит Павло, відомий як "Паша Мерседес", заявив, що ченці не покинуть територію Києво-Печерської лаври.

Усик же ж насолоджується перебуванням у рідній країні, адже його перемовини з Тайсоном Ф'юрі закінчились провалом. Зухвалий британець зробив усе, аби уникнути поєдинку проти українця. Наразі Олександр проводить час із родиною, відвідує військових та продовжує займатись благодійністю.

Команда українця вже веде перемовини з обов'язковим претендентом на пояс по лінії WBA із Великої Британії Деніелем Дюбуа.

Сподіваємось, що Усик не прийшов у Лавру, аби захищати проросійських ченців УПЦ МП, які жаліють, що влада витиснула їх та православних вірян із заповідника.