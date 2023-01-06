"Ми піднімемо над головою прапор Перемоги": Усик записав потужне відео-вітання з Різдвом

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик привітав українців з Різдвом Христовим. Видатний спортсмен згадав захисників України, які боронять нашу державу від російських загарбників.

Володар чемпіонських титулів WBA (Super), WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик записав записав відеозвернення, у якому привітав всю Україну зі світлим святом Різдва.

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Усик: Світ побачив, наскільки народ України єдиний

Прославлений боксер у промові в першу чергу згадав героїв України, які боронять нашу землю від російської орди. Крім того, наш чемпіон нагадав ворогам, що Україна завжди буде незалежною і невдовзі ми піднімемо прапор Перемоги.

"Хочу привітати всіх з Різдвом Христовим! Хлопців та дівчат, які зараз на передовій і захищають нашу Україну від ворога! Всім вам ангела-охоронця! Ви зараз усі – наші ангели-охоронці. Всім тим людям, які допомагають йти до перемоги. Усім тим, хто віддав своє життя за свободу України – царство небесне.

Дорогі друзі, ми пройдемо всі ті випробування, які у нас є, і ми обов'язково піднімемо над нашою головою прапор Перемоги. Ми обов'язково почуємо слова від цього світу – "Україна незалежна". Вона є незалежною, вона буде незалежною. Русь була, є і буде Київською! І хто б що не казав, нібито немає жодного українського народу, – увесь світ побачив, наскільки він єдиний.

Друзі, з Різдвом! Слава богу за все! І слава Україні! Разом до перемоги. Зі Святом нас!", – сказав Усик.

Відео з привітанням Усика

Нагадаємо, Що у 2023 році Олександр Усик повинен провести бій за звання абсолютного чемпіону світу із британцем Тайсоном Ф'юрі. За словами промоутера Боба Арума, мегафайт має відбутися в Англії на стадіоні "Вемблі", або Близькому Сході. Точну дату і місце поєдинку досі не узгодили.