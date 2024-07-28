Додаткова мотивація українським спортсменам: Усик заплатить шалені призові за олімпійські медалі
Джерело:Чемпіон
У понеділок, 29 липня, Олександр Усик прибуде до Парижа. Боксер прагне підтримати українських спортсменів на змаганнях Олімпіади-2024.
Олександр Усик напередодні Олімпіади-2024 вже зустрічався з українськими спортсменами, щоб підтримати їх. А відтепер боксер прибуде ще і до Парижа.
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Мотивація від Усика
Олександр перед Олімпіадою-2024 роздав українським боксерам конверти з грошима.
Зокрема чемпіон пообіцяв спортсменам скажені призові за здобуті медалі на турнірі. Золоту медаль Усик оцінив у 80 тисяч доларів, срібну – в 70, бронзову – в 50 тисяч доларів.Довідка. Україну у боксі на Олімпіаді-2024 представлятимуть Олександр Хижняк, Айдер Абдураімов та Дмитро Ловчинський.
Нагадаємо, що турнір триватиме до 11 серпня. В свою чергу. Олександр Усик у 2012 році завоював золоту медаль на Олімпійських іграх.