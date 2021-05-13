Як справи, хевівейт, – Усик показав нову вагу: відео

Український боксер Олександр Усик, схоже, вирішив змусити замовкнути критиків. Кримчанину закидають, що його габаритів недостатньо, щоб виступати у важкій вазі, де немає обмежень.

Скільки важить Усик

Наприкінці жовтня 2020 року Усик провів бій з Дереком Чісорою. Офіційне зважування перед тим боєм показало, що українець важить 98,4 кілограма.

Це цікаво Усик отримав пропозицію про проведення статусного бою проти непереможного боксера

Навесні 2021 року Усик почав публікувати фотографії з новою вагою. 34-річний боксер опублікував декілька світлин, де ваги під ним показали 101, 102, а потім 103 кілограми.

Новий рекорд Усика – 105 кілограмів.

Як справи, хевівейт? I'm feel. I'm very feel,

– сказав Усик.