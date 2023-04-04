Гонорар з вісьмома нулями: Усик назвав суму, яку вимагав Ф'юрі за бій на "Вемблі"

"Бій століття" між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком зірвався через надмірні фінансові апетити "Циганського короля". Український боксер розповів, яку суму на власному рахунку хотів бачити британець.

"Жадібне Пузо", як влучно назвав Усик Ф'юрі, вимагав розподілу гонорару 70 на 30 відсотків на свою користь. Навіть якби володар трьох основних чемпіонських поясів хевівейту взагалі відмовився від гонорару, то все одно "Циганському королю" цього було замало.

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Вимагав понад 100 мільйонів

За словами Олександра Усика, Тайсон Ф'юрі хотів отримати суму з вісьмома нулями. Тобто українець мав доплатити ще з власної кишені, щоб бій за абсолют відбувся. Наскільки безглуздими були забаганки "Циганського короля" Усик розповів під час інтерв'ю.

"Так, він говорив за якісь величезні мільйони, що я король, я коштую дорого і все таке, я не впевнений, що можу сказати ті суми, які він говорив, але, мені здається, це понад 100 мільйонів.

Він говорив, що я Тайсон Ф’юрі, я король, я повинен отримати багато", – сказав Усик.

Хотів боксувати з Усиком, але без Усика

Втім, чемпіон WBC вирішив проміняти спортивну славу на гроші, та в результаті залишився ні з чим.

"Я ж йому написав, що велич бійця не вимірюється грошима, мільйонами чи десятками мільйонів, велич бійця – це його поєдинки, це його шлях.

А те, що ти заробив 100 мільйонів, а через рік хтось заробить 200 мільйонів – про твої мільйони всі забудуть і все. А от коли ти переможеш всіх і в тебе абсолют, 4 пояси, то про це будуть пам’ятати абсолютно всі.

Коли ти будеш забивати абсолютний чемпіон світу, то відразу буде вибивати на перше місце хевівейт, а не скільки в цьому поєдинку було зароблено грошей.

Він може подзвонити і сказати якісь речі, які просто неможливо виконати, або ну "давайте боксувати з Усиком, але без Усика", наприклад, таке", – розповів Усик.