МЗС України відправить Польщі ноту щодо затримання Олександра Усика

У вівторок, 17 вересня, у аеропорту Кракова було помилково затримано Олександра Усика. Українського боксера вже відпустили, але неприємний осад залишився.

Андрій Сибіга, голова Міністерства закордонних справ, відрегував на затримання українського чемпіона. Дії поліції Кракова були "неприпустимі та непропорційні", про це повідомляє голова МЗС України у своєму твіттері.

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МЗС відреагувало на затримання Усика

Голова МЗС України розповів, що ознайомлений із деталями вчорашнього інциденту. Андрій Сибіга заявив, що направить відповідну ноту польскій стороні щодо ставлення до Олександра Усика у аеропорту Кракова.

Наш генконсул повідомив мені деталі. Ми вважаємо такі дії непропорційними і неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні, – заявив голова МЗС України.

Очільник міністерства закордонних справ підкреслив, що департамент швидко відреагував за дорученням президента України – Володимира Зеленського та сприяли його звільненню.

Голова МЗС України відреагував на затримання Усика поліцією Кракова / Допис з твіттеру Андрія Сибіги

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Нагадаємо, що Володимир Зеленський також провів телефонну розмову з українським чемпіоном під час того як він був затриманий.