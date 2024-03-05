Трансферна ціль Жирони: захисник збірної України може доєднатись до Довбика та Циганкова

Іспанська Жирона продовжує займатись українізацією складу. У каталонській команді може з'явитись вже третій футболіст збірної України.

Іспанський клуб націлився на 27-річного флангового оборонця київського Динамо Олександра Тимчика. Українець стане пріоритетним трансфером для Жирони, який зможе зміцнити лінію захисту команди Мічела.

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Ще один динамівець може під'їхати у Жирону

Підсиленням оборони команди займатиметься спортивний менеджмент Жирони, який очолює Кіке Карсель. Очікується, що керівництво каталонського клубу виділить кругленьку суму, аби підсилити захисну ланку перед єврокубками.

Тимчик може стати вже третім футболістом із України у складі клубу, який став відкриттям Ла Ліги, та другим динамівцем. Старт українізації Жирони поклав Віктор Циганков, який перебрався в Іспанію у середині зими 2023-го, а вже влітку того ж року до команди прибув й колишній нападник Дніпра-1 Артем Довбик.

Тим паче, що Жирона до кінця не знає, чи вдасться їй зберегти у своїх лавах орендованого в англійського Манчестер Сіті Яна Коуту. Оренда бразильця спливає вкінці поточного сезону-2023/2024.

Тимчик після відновлення сезону УПЛ пропустив матч проти Металіста 1925 та відіграв лише одну хвилину проти Чорноморця. В обох поєдинках кияни святкували перемоги – 2:4 та 1:0 відповідно.

Загалом у цьому сезоні Олександр взяв участь у 17-ти матчах Динамо, у яких забив 2 голи.

Динамо Київ після 16-ти зіграних поєдинків йде на 4-му місці таблиці української першості, набравши 34 бали.

Жирона ж відчуває певний спад у виступах. У минулому турі Ла Ліги команда Мічела мінімально поступилась на виїзді Мальорці 1:0. Клуб Довбика та Циганкова з 59 очками продовжує йти другим в Іспанії, поступаючись 7 пунктами лідеру сезону Реалу.

Що відомо про кар'єру Олександра Тимчика

Виступає за першу команду киян із 2020-го року. У футболці Динамо провів вже 67 матчів, у яких відзначився 4 голами та стількома ж асистами.

У своїй кар'єрі пограв також за луганську Зорю та Сталь.

Має за своєю спиною 17 зіграних зустрічей за збірну України.