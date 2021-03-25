Відсторонений від футболу Севідов очолить Минай, – ЗМІ

Колишній тренер Металіста й Карпат Олександр Севідов очолить закарпатський Минай. На тренерському містку Минаю Севідов замінить Василя Кобіна.

Тренера представлять найближчим часом

За інформацією Tribuna.com, Минай та Севідов вже домовилися про співпрацю. Офіційно тренера представлять найближчим часом.

До теми Василь Кобін покинув пост головного тренера Минаю

51-річний Севідов не працював тренером з 2019 року, коли покинув болгарський клуб Верея.

Фахівець раніше очолював Металург-2 Донецьк, Металург Донецьк, кам'янську Сталь, Геліос, Зімбру, Кримтеплицю, Говерлу, Карпати, Металіст, Маріуполь.

Севідов – відсторонений від футболу

У квітні 2020 року Севідов був дискваліфікований від футбольної діяльності на 5 років через справу щодо можливої ​​участі Сум у договірних матчах.

Однак тренер заперечує свою причетність до матчів з фіксованим рахунком і подав апеляцію.

Севідов також фігурує у розслідуванні матчу Іллічівець – Гірник-Спорт (2016).