Помер олімпійський чемпіон і колишній тренер збірної України з гандболу Олександр Рєзанов

У четвер, 5 вересня, українську спортивну спільноту сколихнула сумна новина. Перестало битися серце видатного гандболіста та тренера Олександра Геннадійовича Рєзанова.

Про це повідомили у пресслужбі Федерації гандболу України. Йому було 75 років, причина смерті наразі невідома.

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Видатна постать в українському гандболі

ФГУ висловила слова співчуття близьким легенди українського гандболу, який все своє життя присвятив цьому виду спорту:

Сумна новина: пішов з життя Олександр Рєзанов, видатна людина у гандболі, олімпійський чемпіон та тренер. Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним Олександра Геннадійовича,

– йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Олександр Рєзанов народився у 1948 році в Росії, проте ще в юному віці перебрався до Запоріжжя, де і провів більшу частину своєї спортивної кар'єри. Він грав на позиції лінійного.

З 1966 по 1983 рік Рєзанов виступав у складі запорізького ЗТР, який у радянські часи мав також декілька інших назв. З командою ставав 6-разовим призером чемпіонату СРСР.

Найгучнішим успіхом Олександра Геннадійовича був тріумф на Олімпіаді-1976. У Монреалі він здобув золоті медалі, провівши шість матчів на турнірі, в яких відзначився трьома голами.

У 1983 році на клубному рівні став володарем Кубка IHF – найпрестижнішого турніру Європи. Після цього закінчив ігрову кар'єру та розпочав тренерську.

Очолював молодіжні та основні команди ЗТР, тренував національні збірні України та Туреччини. Навіть у поважному віці залишався у гандболі та займався підготовкою резерву для ЗТР.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття близьким легенди українського гандболу. Вічна пам'ять Олександру Геннадійовичу.