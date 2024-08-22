Поліція повідомила подробиці ДТП президента Інгульця Поворознюка: яке може бути покарання

У середу, 21 серпня, було зіграно перші матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу. В одному з них Пробій Городенка вдома приймав Інгулець.

По дорозі на цей поєдинок президент Інгульця Олександр Поворознюк потрапив у ДТП. Аварія сталася поблизу Івано-Франківська.

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Деталі ДТП за участі Поворознюка

Як повідомив сам власник футбольного клубу, він не впорався з керуванням, проте з ним усе добре й загрози життю немає. При цьому Олександр Поворознюк опублікував фото, на яких видно, що його автомобіль зазнав серйозних пошкоджень.

Цю подію прокоментував керівник сектору комунікації поліції в Івано-Франківській області Андрій Яцків. Він повідомив деталі інциденту:

На Поворознюка був складений протокол за 124 статтею КУпАП (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів). За цією статтею йому загрожує штраф у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень) або позбавлення прав на строк від шести місяців до одного року.

Повідомляється, що президент Інгульця міг скористатися правом спільно скласти повідомлення про цю ДТП, при цьому, якщо його цивільноправова відповідальність була застрахована, то він звільняється від адміністративної відповідальності за це порушення.

Також поліціянт розповів, що Олександр Поворознюк не був у стані алкогольного сп'яніння, і, на щастя, аварія обійшлася без постраждалих.

Водночас на фотографіях, які президент Інгульця виклав у своєму каналі в телеграмі, видно, що на пасажирському сидінні стоїть заглушка для паска безпеки. За це також передбачене покарання за умови, що був складений протокол щодо цього порушення.



Стан автомобіля Поворознюка зсередини після аварії / Фото з телеграму президента Інгульця

Зазначимо, що Олександр Поворознюк врешті-решт все ж таки потрапив на стадіон та підтримував Інгулець з трибун. Основний час матчу його команда завершила внічию, але поступилася в серії пенальті та залишила Кубок України.