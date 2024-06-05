Лідер Дніпра-1, якого сватали до Довбика, перейде у Динамо: раніше він відмовив Шахтарю
Джерело:Вацко Live
Схоже, що сага із новим клубом Олександра Піхальонка закінчена. Футболіст Дніпра-1 залишиться виступати в УПЛ.
Попри сватання Олександра Піхальонка в іспанську Жирону до Артема Довбика, із яким у нього відмінне взаєморозуміння, футболіст вирішив продовжити кар'єру в Україні. За 27-річним півзахисником полювали одразу два українські гранди – Динамо та Шахтар.
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Обрав одвічного суперника Шахтаря
Однак сам Піхальонок зупинився на першому варіанті, відмовивши "гірникам".Як повідомив відомий коментатор Віктор Вацко, у футболіста та столичного клубу вже є певні домовленості.
Повідомляється, що за одного зі своїх лідерів Дніпро-1 отримає 2,5 мільйона євро.
Олександр міг залишитись у клубі із Дніпра, адже його контракт із дніпрянами спливає вкінці наступного сезону-2024/2025. Але дніпровський клуб переживає далеко не найкращі свої часи. Команд зіткнулась із трансферним баном, а для того, щоб вижити, потрібно відпустити в інші клуби своїх високооплачуваних лідерів. Це допоможе клубу розвантажити бюджет та ще й заробити грошей, аби виступати у новому сезоні.
Нагадаємо, що за підсумками сезону-2023/2024, що минув, дніпряни посіли 4-те місце у таблиці УПЛ, отримавши шанс виступати у єврокубках у новому сезоні. Підопічні Юрія Максимова зіграють у Лізі конференцій. Однак у наступному сезоні уболівальники побачать повністю оновлене Дніпро-1.
Новий клуб Піхальонка став віцечемпіоном УПЛ-2023/2024, поступившись чемпіону Шахтарю лише 2 балами.
Головне про кар'єру Олександра Піхальонка
- Цікаво, що Піхальонок є футболістом із структури Шахтаря, який лише влітку 2019-го перебрався до першої команди "гірників".
- Пограв в оренді в Маріуполі, як і більшість неосновних гравців донецького клубу.
- Восени 2020-го Дніпро-1 орендувало Піхальонка у Шахтаря.
- 30 червня 2021-го року півзахисник повернувся із оренди, але вже наступного дня підписав повноцінний контракт із дніпрянами.
- У футболці Дніпра-1 провів 102 поєдинки – 20 м'ячів та 31 асист.
- У сезоні, що минув, футболіст відіграв 31 матч – 6 голів та стільки ж результативних передач.
- Із Шахтарем тричі ставав чемпіоном України.