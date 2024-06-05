Лідер Дніпра-1, якого сватали до Довбика, перейде у Динамо: раніше він відмовив Шахтарю

Схоже, що сага із новим клубом Олександра Піхальонка закінчена. Футболіст Дніпра-1 залишиться виступати в УПЛ.

Попри сватання Олександра Піхальонка в іспанську Жирону до Артема Довбика, із яким у нього відмінне взаєморозуміння, футболіст вирішив продовжити кар'єру в Україні. За 27-річним півзахисником полювали одразу два українські гранди – Динамо та Шахтар.

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Обрав одвічного суперника Шахтаря

Однак сам Піхальонок зупинився на першому варіанті, відмовивши "гірникам".Як повідомив відомий коментатор Віктор Вацко, у футболіста та столичного клубу вже є певні домовленості.

Повідомляється, що за одного зі своїх лідерів Дніпро-1 отримає 2,5 мільйона євро.

Олександр міг залишитись у клубі із Дніпра, адже його контракт із дніпрянами спливає вкінці наступного сезону-2024/2025. Але дніпровський клуб переживає далеко не найкращі свої часи. Команд зіткнулась із трансферним баном, а для того, щоб вижити, потрібно відпустити в інші клуби своїх високооплачуваних лідерів. Це допоможе клубу розвантажити бюджет та ще й заробити грошей, аби виступати у новому сезоні.

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2023/2024, що минув, дніпряни посіли 4-те місце у таблиці УПЛ, отримавши шанс виступати у єврокубках у новому сезоні. Підопічні Юрія Максимова зіграють у Лізі конференцій. Однак у наступному сезоні уболівальники побачать повністю оновлене Дніпро-1.

Новий клуб Піхальонка став віцечемпіоном УПЛ-2023/2024, поступившись чемпіону Шахтарю лише 2 балами.

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