Прийшов до Шахтаря у футболці Динамо: батько Піхальонка розповів комедну історію з відбору сина

Олександр Піхальонок-старший поділився історією перегляду сина у донецькому Шахтарі. Зокрема він розповів кумедну історію, яка трапилася тоді.

Нещодавно Динамо оголосило про трансфер Олександра Піхальонка, який до цього грав за Дніпро-1. Пропозицію півзахиснику робив і донецький Шахтар.

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Кумедна історія про перегляд у Шахтарі від батька Піхальонка

Олександр Піхальонок-молодший є вихованцем академії донецького клубу. Однак його батько вболівальник Динамо, який мріяв, щоб син виступав за київський клуб.

Олександр Піхальонок-старший розповів, що одного разу він грав у футзал в Києві, вирішив скористатися нагодою і придбати сину форму Динамо. На футболці було прізвище Шевченка і номер 10 на спині. Сашкові тоді було 5 років.

Коли настав час відбору в академію Шахтаря у Донецьку, то син одягнув динамівську форму і прийшов на цей відбір. Вони трохи посміялися і сказали: "Не переживайте, ми видамо вам свою шахтарівську форму",

– поділився батько Олександра Піхальонка.

Контракт гравця з київським Динамо розрахований до 2029-го року.

Нагадаємо, що в основній команді Шахтаря Олександр Піхальонок дебютував у 2017 році, але згодом його віддали в оренду в ФК Маріуполь, де він провів один сезон як основний гравець. Після повернення в склад "гірників" майже весь сезон-2019/2020 просидів на лаві запасних.