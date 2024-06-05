Динамо готове підсилюватись: Суркіс прокоментував інтерес до гравця збірної України

Президент Динамо запевнив, що готовий фінансувати підсилення перед новим сезоном. Киянам доведеться стартувати в Лізі чемпіонів із кваліфікації.

Цього літа одним з найцікавіших трансферних лотів в Україні обіцяє стати Олександр Піхальонок. Дніпро-1 не проти продати лідера півзахисту, щоб виправити непросту фінансову ситуацію.

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Піхальонок близький до підвищення

27-річним хавбеком зацікавились гранди вітчизняного футболу Динамо та Шахтар. Різні ЗМІ давали інформацію, що Олександр зробив вибір на користь "синьо-білих".

Свою думку щодо потенційного трансферу висловив президент Динамо Ігор Суркіс. Він не підтвердив інтерес до Олександра, але запевнив, що гравця цілком реально побачити у Києві.

Ми достатньо спроможні, щоб придбати гравця, який цікавить наш тренерський штаб. Таких як Піхальонок,

– повідомив Суркіс.

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Піхальонок не хоче в Шахтар

Футболіст є вихованцем "гірників", проте з 2016 по 2020 роки провів за команду лише сім матчів. Донеччани були готові задовольнити фінансові запити Дніпра-1.

Проте сам Піхальонок відмовився повертатися в Шахтар. Очікується, що Динамо віддасть за півзахисника збірної України близько 2,5 мільйона євро. Угода Олександра із Дніпром-1 чинна до літа 2025 року.

За Дніпро-1 Піхальонок виступає з 2020 року. За цей час півзахисник допоміг команді здобути срібло УПЛ. У 102 матчах гравець забив 20 голів та віддав 31 асист. Крім того, Олександр має у своєму активі вісім матчів за збірну України.