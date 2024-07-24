Футболіст Динамо встановив новий рекорд у матчі Ліги чемпіонів: що підкорилось новачку киян

Цього літа Динамо підписало футболіста Олександра Піхальонка з багатостраждального СК Дніпро-1. Гравець провів з командою повноцінні збори та дебютував у футболці киян в матчі Ліги чемпіонів проти Партизана.

Олександр Піхальонок одразу встановив новий рекорд для футболістів київського клубу. Він забив рекордний гол для киян у ворота Партизана.

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Перший гол Піхальонка в Динамо

Новоспечений футболіст Динамо Київ Олександр Піхальонок став "джокером" у матчі проти Партизана. Після виходу на поле гравець не тільки посилив команду, але й забив 50-й рекордний гол, вийшовши з лави запасних.

В домашніх матчах гравці столичного клубу, які виходили на заміну забивали 35 разів, також 14 у гостьових поєдинках та 1 на нейтральному полі. У Лізі чемпіонів – 31 гол, в Лізі Європи – 15. Також у Кубку кубків – 3 і 1 гол на рахунку Динамо у Лізі конференцій.

Окрім цього рекорду, Олександр Піхальонок забив ювілейний 350-й гол "біло-синіх" в Лізі чемпіонів та 30-й м'яч у ворота сербських колективів.

Олександра зіграв 150-й матч у своїй кар'єрі, загалом півзахисник провів 126 матчів в чемпіонатах України, ще 20 у європейських турнірах та 4 в кубку країни. Більше всього Піхальонок відіграв у складі Дніпро-1 – 102 матчі, потім 40 у Маріуполі, 7 за Шахтар та 1 в кольорах Динамо Київ.

Нагадаємо, що матч-відповідь проти сербського Партизана відбудеться в Белграді. Дата та час гри – 31 липня о 21:00 (за київським часом).