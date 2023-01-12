Збірна України офіційно залишилася без тренера: УАФ звільнила Петракова

Українська асоціація футболу вирішила не продовжувати співпрацю з головним тренером збірної України Олександром Петраковим. Хто очолить національну команду наразі невідомо.

Олександр Петраков залишив посаду головного тренера збірної України. УАФ вирішила не продовжувати контракт з фахівцем.

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Петраков залишив збірну

Українська асоціація футболу на офіційному сайті подякувала Петракову за роботу.

"УАФ щиро вдячна Олександру Петракову та його тренерському штабу за високий професіоналізм та незабутні перемоги на посаді головного тренера національної команди. Унікальні досягнення Олександра Васильовича разом із юнацькими збірними України зі світовим чемпіонством команди U-20 назавжди золотими літерами вписані в історію українського футболу.

Бажаємо Олександру Васильовичу успіхів у подальшій кар'єрі, нових перемог та яскравих звершень!", – йдеться у повідомленні УАФ.

Сам Олександр Васильович теж прокоментував дану подію. Тепер вже колишній тренер збірної подякував УАФ за можливість працювати зі командою.

"Для мене цей період життя назавжди залишиться теплим спогадом у серці. Хочу подякувати гравцям національної команди та тренерсько-адміністративному штабу за те, що протягом півтора року ми були єдиним цілим, згуртованим та натхненним ідеєю захисту інтересів України на футбольному полі та поза ним.

Ми прагнули досягти найбільшого й подарувати Україні радість перемог у найважчий період новітньої історії держави. Також щиро вдячний усьому колективу Української асоціації футболу за багаторічну співпрацю та президенту УАФ Андрію Павелку за довіру.

Дякуємо нашим найкращим у світі вболівальникам за те, що гаряче та щиро підтримували та вірили в нас! Я залишаюся найпалкішим уболівальником збірної України! Слава Україні!", – сказав Петраков.

, що Олександр Петраков очолив збірну України 18 серпня 2021 року. За цей час "синьо-жовті" провели 15 матчів: 6 перемог, 7 нічиїх та 2 поразки.

Очікується, що новим головним тренером збірної України стане Сергій Ребров. Проте поки невідомо, як український фахівець владнає справи з Аль-Айном, з яким його пов'язує діючий контракт.