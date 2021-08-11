Призначення Реброва у збірну України відклали: команду може очолити Петраков, – ЗМІ

Призначення нового тренера збірної України знову перенесли. Очікувалося, що Українська асоціація футболу назве нового керманича "синьо-жовтих" 12 серпня.

Збірна України досі без тренера

У четвер, 12 серпня, відбудеться Виконком УАФ. На ньому не планується розгляд кандидатури нового тренера збірної України.

Варте уваги Збірна України відмовила іменитому екстренеру Німеччини

Повідомляється, що Сергій Ребров, який має очолити команду, не встигає вирішити всі свої контрактні питання з Аль-Айном.

Відтак, на засіданні обговорять формування нового комітету збірних команд України, який покинув Мирон Маркевич.

Петраков може очолити збірну України

Водночас ресурс Dynamomania інформує, що команду очолить Олександр Петраков, який у 2019 році привів Україну до звання чемпіонів світу U-20.

За інформацією джерела, Виконком УАФ призначить Петракова на посаду головного тренера збірної України.

"Сума компенсації за розрив контракту Сергія Реброва з Аль-Айном значно перевищує 1 мільйон євро. Тому фахівець не зможе очолити національну команду в цьому році", – пише Dynamomania.

Це цікаво Фонсека пропонував свої послуги УАФ на пост тренера збірної України