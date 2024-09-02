Ще одна медаль в скарбничку: Олександр Литвиненко завоював "бронзу" на Паралімпіаді-2024

У понеділок, 2 вересня, у вечірній програмі Паралімпійських ігор-2024 заплановані одразу 11 фіналів із легкої атлетики. У чотирьох із них за медалі у Парижі позмагаються українці.

О 20:15 за київським часом розпочались змагання зі стрибків у довжину серед чоловіків. В України у цьому виді легкої атлетики було подвійне представництво у вигляді Олександра Литвиненка та Романа Павлика, інформує 24 Канал.

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Подвійне представництво принесло результат

Загалом участь у фіналі взяли 9 учасників. На жаль, серед них був й "нейтральний" представник ворожої країни Торсунов, який був автором світового та паралімпійського рекордів.

Найкращим результатом Литвиненка став стрибок на 5,76 метра і він посів третю позицію. Результат Романа Павлика – 5,59 метра. У підсумку це сьома позиція.

Литвиненко при інших спробах не зміг покращити результат і так і залишився третій. Олександр Литвиненко за результатами стрибків став бронзовим призером Паралімпіади-2024.

До слова. Роман Павлик до Парижа здобув вже 7 медалей Паралімпійських ігор: чотири "золоті", одну "срібну" та дві "бронзові".

Відзначимо, що це 33-тя медаль України на Паралімпіаді-2024.