Переїде у Європу чи залишиться: тренер Дніпра-1 розповів про долю Довбика в Україні

Дніпро-1 сподівається на допомогу свого лідера Артема Довбика у другій частині сезону. Головний тренер команди Олександр Кучером прокоментував можливий відхід нападника.

За словами наставника, наразі Довбик перебуває у розташуванні Дніпра-1, але його доля у дніпровському клубі залежатиме виключно від рішення керівництва та самого Артема.

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Кучер: Поки що він з нами

Олександр Кучер привідкрив завісу того, чи отримував український клуб пропозиції по трансферу забивного форварда.

Поки що він з нами. Думаю, до літа він точно залишиться у Дніпрі-1, але це залежатиме від президента клубу та самого Артема. Наскільки я знаю, зараз по ньому немає конкретних пропозицій. Але, повторюся, рішення щодо Довбика прийматиму не я, а керівництво і футболіст, виходячи від пропозицій,

– розповів наставник дніпрян.

Також Кучер поділився своїми думками щодо нового чемпіонату у кар'єрі Артема. На думку тренер, Довбик може проявити себе у топових лігах Європи.

"Як і всі футболісти, він, звичайно ж, хоче спробувати свої сили у найсильніших європейських чемпіонатах. Він класний нападник із гарним ударом та швидкістю. Думаю, йому підійде Серія А та Бундесліга, можливо, навіть АПЛ", – відповів головний тренер Дніпра-1.

Нагадаємо, що ЗМІ активно сватали Довбика в італійську Серію А.

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