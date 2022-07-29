Олександр Кучер – новий головний тренер Дніпра-1

Дніпро-1 визначився з новим головним тренером команди. 29 липня наступником Ігоря Йовічевіча став Олександр Кучер.

Наступник Ігоря Йовічевіча

Дніпровський клуб уклав контракт із колишнім тренером Металіста терміном на 2 роки (до 30 червня 2024 року). Саме під керівництвом Олександра Кучера Дніпро-1 увійде у новий сезон УПЛ.

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Кучер став новим тренером команди після доволі скандального відходу Ігоря Йовічевіча, який очолив донецький Шахтар.

Наставник Дніпра-1 визначився із новим тренерським штабом клубу, у який увійшли – Юрій Ушмаєв, Андрій Кудимов, Валерій Городов, Євген Баришніков та Олександр Грицай.

Наразі у 39-річного коуча ще є трохи часу, щоб змінити під себе стиль гри команди. Сезон-2022/2023 в УПЛ розпочинається 23 серпня.

Презентація Кучера у Дніпрі-1: дивіться відео

Також клуб оголосив про підписання шістьох новачків. Футболку Дніпра-1 одягнули: воротар Владислав Рибак, півзахисники Руслан Бабенко, Сергій Горбунов, Едуард Сарапій, Володимир Танчик та форвард Артем Громов.

Рибак та Сарапій були орендовані на рік у харківського Металіста. Усі інші прийшли на контракт.

Що відомо про тренерський досвід Кучера