Бій з Ф'юрі може ніколи не відбутися: промоутер Усика зробив несподівану заяву

Олександр Красюк вважає, що якщо 18 травня Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі не проведуть бій за абсолютне чемпіонство, то їхній поєдинок може вже ніколи не відбутися.

Голова промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк, який представляє інтереси чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександра Усика, поділився думкою про можливий розвиток подій в організації поєдинку за абсолютне чемпіонство.

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Красюк вважає, що бій Усик – Ф'юрі може ніколи не відбутися

"Якщо бій Усик – Ф'юрі не відбудеться 18 травня – думаю, його ніколи не буде. Говорив це ще до 29 квітня – якщо не відбувся б тоді, то його ніколи не буде через IBF.

Але Туркі та хлопці з Саудівської Аравії розширили цей період. Проте це коридор часу лімітований. Саме тому маємо 18 травня – як найостанніший дедлайн для поєдинку за абсолюта", – сказав Красюк.

Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.

Варто зазначити, що Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.