Захисник збірної України заінтригував своїм майбутнім у Динамо

Київське Динамо вийшло з відпустки. Гравці клубу перед стартом тренувального процесу почали проходити традиційне медобстеження, серед них був і Олександр Караваєв, майбутнє якого у клубі є під питанням.

Досвідчений футболіст поділився очікуваннями від нового сезону та розповів про стан свого контракту. Угода з киянами у Караваєва закінчується вже 30 червня 2023 року.

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Все скоро вирішиться, але поки без конкретики

На запитання, чи означає поява футболіста на медогляді, що він залишається у клубі, Олександр відповів, що офіційно все вирішиться найближчим часом.

У мене контракт до 30-го червня і зараз ми на завершальній стадії. Я думаю, що день-два і все вирішиться,

– зазначив гравець.

Олександр повідомив, що вперше за 5 років не їздив перед сезоном на матчі збірної, тому багато часу провів з родиною і з новими силами готовий починати підготовку. Також футболіст поділився очікуваннями від майбутнього чемпіонату та оцінив новачків УПЛ.

З кожним роком все більше і більше росте напруга. Тому підтвердження, я дивився і перехідні матчі, і до цього матчі першої ліги, там багато друзів грає. Дуже сильні команди зайшли до чемпіонату й ті, що залишилися, також посилюються та змінюються. Тому, як завжди, буде дуже велика напруга та боротьба,

– спрогнозував Олександр.

Раніше зазначалося, що претендентом на футболіста є амбітне житомирське Полісся, до складу якого нещодавно увійшов ще один колишній гравець Динамо та збірної України – Артем Шабанов.

Караваєв у складі Динамо