Хижняк гарантував Україні медаль Олімпіади: боксер здобув непросту перемогу на Іграх у Токіо

Український боксер Олександр Хижняк вийшов у півфінал Олімпійських ігор 2020. Боксер гарантував собі та Україні медаль Олімпіади у Токіо.

Непроста перемога Хижняка

На шляху до півфіналу Хижняк зустрівся з Еюрі Седено Мартінесом з Домініканської республіки.

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Поєдинок Хижняка виявився непростим. У першому раунді судді не були одностайні, але віддали мінімальну перемогу Олександру. У другому раунді Хижняк не залишив жодних питань.

У третьому раунді, який Хижняк також виграв, на думку рефері, він потрапив у нокдаун. Насправді Мартінес вдарив нижче пояса. Саме після цього суддя почав відлік.

Попри заборонений удар Хижняк продовжив поєдинок і здобув перемогу рішенням суддів.

В 1/2 фіналу Хижняк зустрінеться з Еуміром Марсьялем з Філіппін. Марсьяль – срібний призер чемпіонату світу 2019 року.