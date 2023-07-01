Феєричний фінал: Хижняк нокаутував суперника та став чемпіоном Європейських ігор-2023

Український боксер Олександр Хижняк завоював 20-ту золоту медаль для збірної України на Європейських іграх-2023. У фінальному поєдинку українець переміг хорвата Габрієля Веочича.

Олександр Хижняк став єдиним українським боксером, який дістався фіналу змагань та гарантував одну з медалей. Проте всі вболівальники чекали від Олександра саме "золота", пише 24 Канал.

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Хижняк знищив суперника у фіналі

У фінальному поєдинку нашому боксеру протистояв представник Хорватії Габрієль Веочич. Вже в першому раунді Хижняк відправив суперника у нокдаун. Проте це була ще не перемога.

Все вирішилося в другому раунді. Український боксер відправив в хорвата у нокаут на 1:47 хвилині та здобув переконливу перемогу. Додамо, що крім золотої медалі 27-річний боксер здобув ліцензію на Олімпійські ігри в Парижі.

Нагадаємо, що у півфіналі Олександр переконливо переміг Сальваторе Кавальяро з Італії (5:0). Того самого, якого здолав у фіналі Європейських ігор-2019.

Зазначимо, що для Олександра Хижняка це вже третя медаль Європейських ігор. У 2015 році він здобув бронзову нагороду, а у 2019 році став чемпіоном.

. Золота медаль Олександра Хижняка стала 20-ю для України. Загалом на рахунку наших спортсменів вже 39 нагород. У медальному заліку Україна займає третю сходинку за Італією та Іспанією.