"Він потребує допомоги, не хочеться його втрачати": іноземний коуч переймається за Мілевського

Олександр Хацкевич поділився своїми думками щодо колишнього футболіста Динамо. Тренер переконаний, що гравець потребує допомоги.

Олександр Хацкевич висловився, що готовий зарадити Артему Мілевському. Футболіст переживає складний період життя.

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Був у схожій ситуації

Олександр Хацкевич зазначив, що, коли Артем Мілевський ще був футболістом, то "обпікся" зі своїми друзями. Тренер припустив, що він колишній гравець, можливо, знову потрапив не в ту компанію, проте білорус переконаний, що завжди є люди, які готові допомогти, а він належить до них. Хацкевич пояснив, що він колись втратив найкращого друга (Валентина Белькевича), тому повністю розуміє Артема.

На стан Мілевського вплинула невизначеність після звільнення з Динамо, оскільки футболіст швидко згорів, за словами Хацкевича. Тренер зазначив, що він має більше життєвого досвіду, аніж Артем, тому залюбки готовий йому допомогти, оскільки "згоріти" можна швидко дуже, якщо поруч не буде людей, які зарадять і направлять.

Бачився з Мілевським. Я очікував кращого, звичайно. Зрозуміло, що важкі часи після закінчення кар'єри, але потрібно залишатися людиною в будь-якій ситуації. І повертатися до того Артема Мілевського, якого ми знали. Зрозуміло, що він уже не буде футболістом, але в нього був досить серйозний проект у YouTube. Але насамперед потрібно почати із себе. Я знаю, що людині потрібно допомогти. Ось і все. Сьогодні йому потрібна допомога. Він швидко згорів. Не хочеться його втрачати,

– сказав Хацкевич.

Нагадаємо, що Артем Мілевський за довгий час вперше з'явився на публіці на матчі свого рідного київського Динамо. Тоді суспільство побачило, що колишній футболіст виглядає далеко не найкращим чином. Екснападник відростив бороду, а також помітно погладшав.