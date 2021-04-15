Не розглядаю повернення, але ніколи не говори ніколи, – Гвоздик про відновлення кар'єри

Колишній чемпіон світу українець Олександр Гвоздик спростував інформацію, що відновлює кар'єру боксера. Гвоздик розповів, що наразі не розглядає повернення у ринг, однак не відкидає ідею відновлення кар'єри.

Гвоздик завжди відкритий до переговорів

Нещодавно відбувся бій Джо Сміта-молодшого проти росіянина Максима Власова. Після перемоги Сміта українець опублікував в інстаграмі картинку, де натякнув, що хоче зустрітися з Джо.

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Тепер же 34-річний Гвоздик пояснив свій вчинок. За його словами, це був жарт, оскільки він розуміє, що наразі не може отримати бій зі Смітом. Разом з тим, Олександр переконує, що відкритий до пропозицій.

"Цей пост якоюсь мірою – більше як жартівливе глузування. Я прекрасно знаю, як працює цей спорт, і як працює цей бізнес. Я знаю які сьогодні реалії у моїй вазі, і зокрема для мене.

Я прекрасно розумів, що це такий гумор, мені ніхто зараз бій зі Смітом не зробить, тому я вирішив пожартувати над тими, хто так говорив. Не можу сказати, що я шукаю цей бій, але в будь-якому випадку, я ж завжди відкритий до переговорів", – сказав боксер.

Олександр зазначив, що для його повернення у ринг повинна надійти гідна фінансова пропозиція.

Давайте повернемося до реальності: сьогоднішні умови, щоб я повернувся такі, що мені ніхто ніколи в житті не дасть навіть третю частину цих умов. Я не бачу сенсу про це говорити. Якщо глядачеві потрібна сенсація – це повинна бути гідна фінансова винагорода,

– зазначив Гвоздик.

Також Олександр вирішив залишити інтригу, відповідаючи на запитання, чи розглядає він варіант колись відновити кар'єру.

"Давайте я залишу інтригу. Я його не розглядаю, але ніколи не говори ніколи", – сказав українець.

Всі мої думки про повернення я відразу ж блокую реальністю

Гвоздик також розповів, що іноді в нього виникає бажання кинути комусь виклик і провести бій.

"Зараз я дивився бій Сміта і Власова і з'являється бажання. Ти відчуваєш смак перемоги, трепет, коли ти стоїш там, коли тобі підіймають руку, коли чекаєш суддівський вердикт", – зазначив Олександр.

Разом з тим, українця зупиняє робота, яку повинен виконувати професійний боксер під час тренувань.

"Ми бачимо тільки маленьку верхівку цього айсберга, за яким стоїть величезна важка робота, коли ти не їси, голодний, виснажений, змучений. Скажу чесно, за цим я якось не сильно сумую, тому всі мої думки про повернення я відразу ж блокую реальністю про те, яку роботу я повинен виконати, щоб це все сталося", – резюмував Гвоздик.

Олександр Гвоздик несподівано оголосив про завершення кар'єри у 2020 році. Останній бій Олександр провів восени 2019 року, коли програв титул WBC росіянину Артуру Бетербієву. В активі українця 17 перемог у 18 поєдинках.