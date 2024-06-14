Він буде готовий, – Гвоздик прокоментував майбутній реванш Усика та Ф'юрі

Олександр Гвоздик висловився щодо майбутнього бою-реваншу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Український боксер сумнівається у можливостях британця.

У ніч з 18 на 19 травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів. Українець став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, але зовсім скоро між боксерами відбудеться реванш.

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Хто, на думку Гвоздика, переможе у реванші

Український боксер вважає абсолютним фаворитом Олександра Усика.

Реванш залежить від Ф'юрі, а не від Усика. Можете мені повірити – Олександр буде готовий. Я знаю цього хлопця, і у другому поєдинку він покаже себе ще краще, ніж у першому. А ось чи зможе щось показати Ф'юрі... Подивимося, тут більше питання психології. Чи зможе він ментально впоратися з усім цим. Але якість другого бою залежить від Ф'юрі, тому що Усик точно буде не гіршим, а швидше за все, навіть кращим,

– розповів Олександр Гвоздик.

Реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі запланований на 21 грудня 2024 року.

Відзначимо, що вже 15 червня відбудеться бій за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі між Олександром Гвоздиком і Давідом Бенавідесом.