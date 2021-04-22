Гвоздик назвав єдину мотивацію для повернення у бокс

Колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик вкотре прокоментував повернення у ринг. Позиція українця залишилася незмінною – Гвоздик не планує боксувати.
Зацікавити можуть тільки гроші
Гвоздик вкотре зазначив, що не намагався нав'язатися на бій з Джо Смітом-молодшим, після того, як американець переміг Максима Власова.
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"Коли після перемоги Сміта в інстаграмі я написав, що дехто мені обіцяв поєдинок з переможцем, я не намагався схопитися за соломинку, аби мені дали бій", – сказав Гвоздик.
За словами 34-річного українця, повернути у ринг його можуть тільки гроші. Титули, за словами Гвоздика, його не цікавлять.
Якщо мені й запропонують щось, то я, напевно, не погоджуся. Своє рішення я прийняв ще рік тому. Якщо залишити інтригу, то можете, звичайно, мені запропонувати варіанти, обговоримо. Пояси мені вже не цікаві, зацікавити можуть тільки гроші,
– зазначив боксер.
- Олександр Гвоздик оголосив про завершення кар'єри у 2020 році. Своє рішення боксер пояснив наміром зайнятися бізнесом. Також українець скаржився, що під час пандемії коронавірусу складно організувати бій.
- Останній поєдинок Олександр провів восени 2019 року. Українець у США програв титул WBC росіянину Артуру Бетербієву.
- В активі Гвоздика 17 перемог у 18 поєдинках на професійному ринзі. Олександр – бронзовий призер Олімпійських ігор-2012.