На кону може стояти титул: відомо, коли Гвоздик має повернутися до рингу

Український боксер Олександр Гвоздик може провести наступний бій у березні 2024 року. Не виключено, що на кону стоятиме неосновний чемпіонський пояс.

Колишній чемпіон світу WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (20-1, 16 КО) свій наступний бій може провести в березні 2024 року. На кону поєдинку може стояти один з неосновних титулів за версією однієї з чотирьох організацій.

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Перемовини стосовно цього поєдинку ще не завершені, тому його деталі стануть відомі згодом. Олександр Гвоздик наразі є четвертим номером рейтингу WBC, п’ятим – IBF та WBO, та сьомим – WBA.

Гвоздик має намір знову стати чемпіоном

Попередньо разу українець боксував 30 вересня, коли нокаутував бразильця Ісаака Родрігеза. Для Гвоздика ця перемога стала третьою поспіль після повернення в бокс та 20-ю загалом.

Єдиної поразки на професіональному рингу Гвоздик зазнав у жовтні 2019 року, достроково програвши росіянину Артуру Бетербієву в об’єднавчому поєдинку. Тоді Олександр втратив титул WBC та завершив кар'єру, однак згодом повернувся у бокс.