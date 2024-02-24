"Диму без вогню не буває": Гвоздик дізнався суперника в бою за титул тимчасового чемпіона WBC

Олександр Гвоздик дізнався ім'я наступного суперника. Влітку український боксер поміряється силами з Давідом Бенавідесом.

Ексчемпіон світу WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик проведе наступний бій проти американця Давіда Бенавідеса. На кону бою стоятиме звання тимчасового чемпіона WBC.

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Гвоздик влітку поб'ється за титул тимчасового чемпіона WBC

Суперника Гвоздику призначила Всесвітня боксерська рада (WBC). Поєдинок Гвоздик – Бенавідес має відбутися у червні або липні в Лас-Вегасі, штат Невада (США).

"Як кажуть, диму без вогню не буває. Вони зробили мені пропозицію, я сказав “так” і тепер починаю працювати над цим.

Мій тренер прийшов до мене і розповів про цей бій, і я думаю, що це круто. Саме тому я повернувся в бокс, щоб битися на найвищому рівні", – сказав Гвоздик.

Попередньо разу українець боксував 30 вересня, коли нокаутував бразильця Ісаака Родрігеза. Для Гвоздика ця перемога стала третьою поспіль після повернення в бокс та 20-ю загалом.

Єдиної поразки на професіональному рингу Гвоздик зазнав у жовтні 2019 року, достроково програвши росіянину Артуру Бетербієву в об’єднавчому поєдинку. Тоді Олександр втратив титул WBC та завершив кар'єру, однак згодом повернувся у бокс.