"Не пам'ятаю такої безпорадної збірної": український рекордсмен розкритикував головну команду

Легенда українського футболу Олександр Чижевський залишився незадоволеним грою збірної. На його думку, у головна команда країни продемонструвала дуже мало позитиву.

Олександр Чижевський розкритикував збірну України. Колишній гравець зазначив, що "синьо-жовтим" як ніколи заважає безпорадність.

Варте уваги Володар "Золотого м'яча" вже за спиною: Ярмоленко встановив рекорд у збірній України

"Бажання було, ноги не бігли"

Збірна України у складному поєдинку на "Сан-Сіро" поступилась збірній Італії (2:1) у рамках кваліфікації до Євро-2024. Олександр Чижевський переконаний, що новому керманичу "лазурової" команди Лучано Спалетті все ж вдалося достукатися до підопічних у порівнянні з їхнім попереднім поєдинком, в якому македонцям вдалося здобути сенсаційну нічию (1:1), тобто "мирова" – це більше не заслуга збірної "сонця", а все ж "перший млинець нанівець" від Спалетті.

До того ж Чижевський відзначив, що українцям все ж було складно відновитись від матчу з Англією (1:1), а італійці, у свою чергу, справили сильне враження своєю мобільністю, хоча й раніше робили ставку на контроль м'яча при позиційному наступі. Олександр зазначив, що було помітно, як здали гравці опорної зони, які не встигали за переміщеннями візаві. Ба більше, Чижевський переконаний, що "лазурова" команда мала всі шанси закрити матч ще до перерви, але в кількох епізодах українцям відверто пощастило.

Олександр також відзначив, що єдина провина Судакова під час першого пропущеного голу це те, що хавбек ма прискіпливіше віднестися до вибору бутс. Про це заявив і сам Георгій.

Якщо відверто, то навіть не згадаю, коли наша збірна була такою безпорадною, як вчора в першому таймі. Передусім, ми програвали італійцям у швидкості, як біговій, так й в прийнятті рішень. В перерв Реброву все ж вдалося налаштувати підопічних на більш активну гру у відборі і моментами навіть вдавалося диктувати умови. Хоча до гольових моментів справа не доходила. Якщо відверто, то на другий гол наші не награли. На мій погляд, коли б в українців був ще один день на відновлення, то все було б інакше. В Мілані бажання було, а ноги не бігли. Шанси на вихід з групи є, тільки, звичайно, за умови, що українці надалі не гратимуть так бездарно, як вчора в першому таймі,

– сказав Чижевський.

Нагадаємо, що збірна України займає третю сходинку у кваліфікаційній групі, маючи в активі 7 очок. Італійці, котрі мають ше гру в запасі, посідає 2-е місце з ідентичною кількістю балів, а македонців, у яких так само 7 пунктів, опинились на 4-ій позиції. Англія, у свою чергу лідирує в групі (13 очок), а мальтійців – головний аутсайдер квінтету (0 балів). Наступні два матчі "синьо-жовті" проведуть 14-го та 17-го жовтня проти Північної Македонії та Мальти відповідно.

Олександр Чижевський – колишній український футболіст, захисник. Колишній рекордсмен вищої ліги України за кількістю проведених ігор – 400. При цьому всьому, провів 1 матч за національну збірну України. До того ж увійшов до символічної збірної львівських Карпат часів незалежності. Також Чижевський – заслужений тренер України.