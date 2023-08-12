Постріляв з гранатомета та приготував окупантам "подарунок": Алієв поділився фото з Донбасу
Джерело:Інстаграм Олександра Алієва
Колишній гравець збірної України Олександр Алієв від початку збройної агресії Росії вступив до лав ЗСУ. Нещодавно ексфутболіст поділився фотографіями поїздки в Донецьку область.
На початку війни Олександр Алієв, який народився в Росії, багатьох здивував своїм рішенням залишитися в Києві та боронити столицю від окупантів. Після відступу російських загарбників з підступів до міста-героя ексфутболіст Динамо продовжив служити в ЗСУ.
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Алієв на Донбасі
Нещодавно Олександр Алієв вирушив в Донецьку область. Фотографіями з поїздки він поділився зі своїми підписниками в Instagram.
Ексзірка Динамо та збірної України перебував на одному з полігонів. Там Олександр стріляв з гранатомета, тренувався закладати міни та інші військові вправи. Також колишній хавбек сфотографувався зі своїми побратимами.
Олександр Алієв потренувався у стрільбі з гранатомета: дивіться відео
Олександр Алієв на Донбасі / instagram.com/aliev_sasha8
У коментарях Алієва підтримали його підписники та порадили наступного разу взяти із собою Артема Мілевського.
- "Бери Мілю підтягуй!"
- "Гордість. Бережи Себе!!! Слава Україні!"
- "Санич, ти просто супер"
Нагадаємо, що раніше Олександр Алієв розкритикував наміри президента МОК Томаса Баха дозволити росіянам брати участь в Олімпіаді-2024.