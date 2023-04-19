Можете влаштувати там, бл**ь, Олімпіаду Москви, – Алієв жорстко відповів росіянам

Колишній півзахисник київського Динамо Олександр Алієв публічно відповів тим, хто далі твердить, що "спорт внє палітікі". Ексфутболіст закликав МОК не допускати Росію до Олімпіади-2024 у Парижі.

Олександр Алієв звернувся до президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. Відео записали декілька зірок українського спорту, серед яких є футболісти Андрій Лунін та Роман Зозуля.

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Алієв: Там мають брати участь наші спортсмени, які славитимуть Україну

У ролику колишній футболіст Динамо попросив усунути російських спортсменів від участі в Олімпійських іграх 2024 року у Парижі.

Відеозвернення до Томаса Баха

Після чого у приватні повідомлення Алієва полізли росіяни, які почали стверджувати, що "спорт поза політикою". Також підписники Олександр з Росії пригадали, як Алієв виступав за Анжі у їх рідній країні. Було це у сезоні-2014/2015.

Алієв зробив скриншот цього повідомлення та виклав його собі у сторіс зі словами: "А ось і півні закукурікали. Спорт у них поза політикою. А ви, спортсмени, щось сказали за війну, чи, опудало, тільки й можете обіср**ися? Кукурікайте своєму х**лу".

Також колишній футболіст вийшов у розмовне сторіс, у якому знову звернувся до своїх російських підписників.

Всім привіт. Хочу сказати про те відео, яке я виставив собі на сторінку щодо усунення російських спортсменів від усіх міжнародних ігор. Мені вже почали писати, кукурікати ці росіяни. Я завжди підтримував те, щоби їх позбавили всіх міжнародних ігор, а тим більше Олімпійських. Там мають брати участь наші спортсмени, які славитимуть Україну. А ви росіяни, можете влаштувати там, бл*ть, Олімпіаду Москви. І ось там кукурікайте та вішайте собі медалі. А вам їх вішатиме ваш Путін, якщо доживе. Так що кукурікайте далі, р*сня,

– сказав Алієв.

Також Олександр відповів тим, хто нарікає, що він розмовляє мовою ворога. Ветеран Динамо відповів, що і далі буде розмовляти російською, адже йому складно говорити українською.

Цікаво, що у директ прибігли і такі підписники, які говорили, що "Єкатеринбург – це Україна".



Підписники Олександра Алієва / Скриншот із інстаграму колишнього футболіста