Мовчання вбиває: Верняєв закликав довічно дискваліфікувати спортсменів, які підтримують війну

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв у рамках проєкту "Спортивний фронт" закликав усіх підтримати Україну. Зокрема, довічною дискваліфікацією російських та білоруських спортсменів, що виступають за війну проти України.

Верняєв заохочує підтримати бойкот спортсменів, які утримуються від висловлень своєї позиції щодо війни. Він вважає, що таким спортсменам не місце на міжнародній арені спорту.

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"Ми не повинні мовчати, ми не повинні замовчувати злочини Росії проти України, як це роблять російські та білоруські спортсмени. Їхнє мовчання – це підтримка кривавого російського терору, а терористам не місце у міжнародному спорті. Я закликаю всіх громадян цивілізованого світу підтримати Україну на спортивному фронті. Мовчання вбиває", – наголосив Верняєв.

Також спортсмен закликає до кардинальних рішень стосовно спортсменів, які виступають з позицією "за війну".

"Усіх російських та білоруських спортсменів, які підтримують повномасштабне вторгнення та риторику Кремля, слід довічно дискваліфікувати", – переконаний атлет.

Український гімнаст пояснив, чому спорт не може бути "внє палітіки". Він розповів, що багато спортсменів та тренерів боронять нашу державу, та деякі з них більше ніколи не повернуться додому.

"З початком повномасштабного вторгнення тренування відійшло на другий план. З перших днів я почав волонтерити, як і деякі мої колеги, українські гімнасти. Близько трьох тисяч спортсменів та тренерів наразі боронять Незалежність нашої держави. Понад сто з них більше ніколи не повернуться додому", – розповів Верняєв.