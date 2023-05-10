Призер Олімпіади-2020 Омельчук завоював медаль на Кубку світу з кульової стрільби

У столиці Азербайджану Баку стартував етап Кубка світу з кульової стрільби. Першу медаль в скарбничку збірної України здобув рівнянин Олег Омельчук.

У середу, 10 травня, на етапі Кубка світу зі спортивної стрільби минув перший фінал. У медальних змаганнях зі стрільби з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів взяв участь Олег Омельчук.

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Перша медаль України на Кубку світу в Баку

39-річний стрілець з Рівненщини став срібним призером змагань з результатом 239,8 очка. Лише 0,4 бала не вистачило українцю для завоювання "золота", яке дісталося іранцю Саджаду Пурхоссейні Лафмеджані. Бронзова медаль в активі Робіна Вальтера з Німеччини.

Результат змагань зі стрільби з пневматичного пістолета (дистанція – 10 метрів)

1. Саджад Пурхоссейні Лафмеджані (Іран) — 240.2 очка

2. Олег Омельчук (Україна) — 239.8

(Україна) — 239.8 3. Робін Вальтер (Німеччина) — 217.6

Для збірної України ця медаль стала першою в сезоні Кубка світу в стрільбі з пневматичного пістолета на дистанцію 10 метрів. А для Омельчука "срібло" в Баку стало сьомим на етапах Кубка світу.

До слова. У середу, 10 травня, відбудеться жіночий фінал у стрільбі з пневматичного пістолета. У змаганні візьмуть участь українки Олена Костевич та Юлія Коростильова.

Нагадаємо, що Олег Омельчук у 2021 році разом з Оленою Костевич став бронзовим призером Олімпіади в Токіо у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів. Також український стрілець виборов "срібло" на Європейських іграх-2019.